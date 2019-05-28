Губернатор Калининградской области назвал очереди в детские сады проблемой родителей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на конкурсе стартапов «Бизнес Баттл» назвал очереди в детские сады проблемой самих родителей, не доплативших налоги, пишет издание «Новый Калининград».

Отвечая на жалобу главы строительной фирмы, который пожаловался на низкий процент легального найма сотрудников в отрасли, Алиханов отметил, что неофициальное оформление работников является ограблением «нас всех». В этой связи губернатор упомянул случай, когда дочерняя компания одного из крупных калининградских застройщиков якобы предоставила ему «липовые» трудовые договоры после запроса.

«Когда вы, или ваша жена, или ещё кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема. И вы туда не можете попасть, потому что вы недоплатили налоги», — заключил Алиханов.

Ранее депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев обвинил в проблемах малоимущих самих малоимущих: он заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своём материальном положении. Чиновник добавил, что, по его подсчётам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно.