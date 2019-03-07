В Волгограде депутат «Единой России» назвал «тунеядцами и алкашами» получателей маленьких пенсий (ВИДЕО)

Депутат волгоградской областной думы Гасан Набиев на внеочередном заседании парламента заявил, что сейчас пенсию за счёт своих коллег-трудоголиков получают «тунеядцы и алкаши», пишет местное издание «Высота 102».

Набиев взял слово после выступления коммуниста Михаила Таранцова, который заявил, что реальный прожиточный минимум в регионе и России в целом составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, которые установили органы власти.

«У тех работников, которые работали на предприятии — от и до, у них пенсии сегодня не восемь тысяч, не семь тысяч, как мы говорим, "минималка", а у них 16-17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч», — подчеркнул Набиев.

По его словам, в советские времена тунеядцев и алкоголиков «гоняли» на работу.

«Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей», — заявил депутат.

Депутат добавил, что те работники, которые трудились «нормально», сейчас получают пенсию 20–25 тысяч рублей и более.

«Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал, он мог бы стать нормальным человеком», — подчеркнул Набиев.

Стоит отметить, что до прихода в думу сам депутат являлся топ-менеджером «Газпрома». Позже Гасан Набиев извинился за свои слова.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило моё неточное высказывание по поводу пенсий», — сказал он.

Секретарь волгоградского регионального отделения «Единой России» Сергей Горняков тоже извинился за коллегу и заявил, что партия не разделяет мнение Набиева. Высказывание депутата рассмотрят на комиссии Госдумы по этике.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России"», — сказал ТАСС глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Гасану Набиеву 64 года. Согласно информации, размещённой на официальном сайте Волгоградской областной думы, в 2016 и 2017 годах депутат заработал почти 70 млн рублей. Он утверждает, что его коллеги, работавшие с ним на предприятии в советское время, тоже получают неплохие пенсии.