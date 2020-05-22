Губернатор Евгений Куйвашев продлит режим самоизоляции в Свердловской области до 1 июня

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram о продлении режима самоизоляции в регионе до лета. Он признался, что сейчас не видит оснований для смягчения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в области. Указ о продлении режима самоизоляции будет подписан в ближайшее время.

«Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями: от штрафов до уголовной ответственности. Но самое главное — это прямая угроза вашему здоровью и здоровью ваших близких», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

На ухудшение эпидемиологической ситуации в области повлияла в числе прочего вспышка заболеваемости инфекцией на складе сети алкомаркетов «Красное и белое» и большое количество общежитий на отдельных территориях.

«В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада “Красное и белое”, которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом», — отметил Евгений Куйвашев.

Ранее сегодня главный санитарный врач области Дмитрий Козловских сообщил, что не видит поводов ослаблять режим самоизоляции, который действует до 25 мая. Он аргументировал свои слова статистикой, которая указывает на рост, а не уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом. Для ослабления режима необходимо снизить коэффициент распространения инфекции, который сегодня составляет 1,17, меньше 1.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».