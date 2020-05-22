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Губернатор Евгений Куйвашев продлит режим самоизоляции в Свердловской области до 1 июня

22.05.2020 19:55
Губернатор Евгений Куйвашев продлит режим самоизоляции в Свердловской области до 1 июня

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram о продлении режима самоизоляции в регионе до лета. Он признался, что сейчас не видит оснований для смягчения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в области. Указ о продлении режима самоизоляции будет подписан в ближайшее время.

«Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями: от штрафов до уголовной ответственности. Но самое главное это прямая угроза вашему здоровью и здоровью ваших близких», написал глава региона на своей странице в Instagram.

На ухудшение эпидемиологической ситуации в области повлияла в числе прочего вспышка заболеваемости инфекцией на складе сети алкомаркетов «Красное и белое» и большое количество общежитий на отдельных территориях. 

«В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада “Красное и белое”, которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом», отметил Евгений Куйвашев. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаю, какой вопрос всех волнует: откроемся или не откроемся с понедельника. Расскажу по порядку. Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада “Красное и белое”, которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе тоже хуже, чем в целом по Екатеринбургу. Если по области показатель заболеваемости пневмонией составляет 16,1 на 100 тыс. человек, то в Железнодорожном районе — 42,7 на 100 тыс. человек. В мае было зафиксировано 74 случая пневмонии среди жителей района. Кроме того, в мае в Железнодорожном районе было зафиксировано 1780 случаев ОРВИ — в 1,7 раза больше, чем по городу в целом и на 10% выше прошлогодних показателей по району. По моему поручению региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно. Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом. Контроль за происходящим в этом районе будет усилен и со стороны полиции. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями от штрафов до уголовной ответственности. Но самое главное — это прямая угроза вашему здоровью и здоровью ваших близких. В том числе исходя из этой информации, я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня. А теперь - к другим вопросам: Продолжение в галерее и stories

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Ранее сегодня главный санитарный врач области Дмитрий Козловских сообщил, что не видит поводов ослаблять режим самоизоляции, который действует до 25 мая. Он аргументировал свои слова статистикой, которая указывает на рост, а не уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом. Для ослабления режима необходимо снизить коэффициент распространения инфекции, который сегодня составляет 1,17, меньше 1. 

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Фото: 
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