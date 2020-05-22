Губернатор Евгений Куйвашев продлит режим самоизоляции в Свердловской области до 1 июня

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram о продлении режима самоизоляции в регионе до лета. Он признался, что сейчас не видит оснований для смягчения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в области. Указ о продлении режима самоизоляции будет подписан в ближайшее время.
«Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями: от штрафов до уголовной ответственности. Но самое главное — это прямая угроза вашему здоровью и здоровью ваших близких», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
На ухудшение эпидемиологической ситуации в области повлияла в числе прочего вспышка заболеваемости инфекцией на складе сети алкомаркетов «Красное и белое» и большое количество общежитий на отдельных территориях.
«В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада “Красное и белое”, которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом», — отметил Евгений Куйвашев.
Знаю, какой вопрос всех волнует: откроемся или не откроемся с понедельника. Расскажу по порядку. Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию. В Екатеринбурге настоящим очагом распространения коронавируса стал Железнодорожный район. Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей. Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада “Красное и белое”, которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения. Ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе тоже хуже, чем в целом по Екатеринбургу. Если по области показатель заболеваемости пневмонией составляет 16,1 на 100 тыс. человек, то в Железнодорожном районе — 42,7 на 100 тыс. человек. В мае было зафиксировано 74 случая пневмонии среди жителей района. Кроме того, в мае в Железнодорожном районе было зафиксировано 1780 случаев ОРВИ — в 1,7 раза больше, чем по городу в целом и на 10% выше прошлогодних показателей по району. По моему поручению региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно. Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом. Контроль за происходящим в этом районе будет усилен и со стороны полиции. Я напоминаю, что нарушение масочного режима и других ограничительных мер, игнорирование санитарных правил грозит различными санкциями от штрафов до уголовной ответственности. Но самое главное — это прямая угроза вашему здоровью и здоровью ваших близких. В том числе исходя из этой информации, я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня. А теперь - к другим вопросам: Продолжение в галерее и stories
Ранее сегодня главный санитарный врач области Дмитрий Козловских сообщил, что не видит поводов ослаблять режим самоизоляции, который действует до 25 мая. Он аргументировал свои слова статистикой, которая указывает на рост, а не уменьшение уровня заболеваемости коронавирусом. Для ослабления режима необходимо снизить коэффициент распространения инфекции, который сегодня составляет 1,17, меньше 1.
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