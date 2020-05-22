Главный санврач Свердловской области заявил об отсутствии поводов ослаблять режим самоизоляции с 26 мая

Главный санитарный врач области Дмитрий Козловских не видит поводов ослаблять режим самоизоляции, который действует до 25 мая, пишет E1.ru.

«Обращение [к губернатору] уже написано, там указаны основания и указана позиция. Поэтому если изменится ситуация в лучшую сторону, то будут приготовлены предложения о возможности перехода на первый этап. Но порядок таков, что сначала я должен получить согласование в федеральном Роспотребнадзоре и только после этого буду писать губернатору предложение о снятии ограничений. Мы видим, что ниже 100 случаев в день статистика не снижается и пока у нас идёт тенденция к росту. Оснований для ослабления режима пока нет», — сказал Козловских.

Для ослабления режима необходимо остановить постоянный рост заболевших коронавирусом и снизить коэффициент распространения инфекции, который на сегодняшний день составляет 1,17, меньше 1. Ранее Козловских уже просил Куйвашева отменить своё решение об ослаблении режима самоизоляции, губернатор его послушал.

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