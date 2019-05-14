Губернатор Евгений Куйвашев предложил уладить конфликт с храмом Святой Екатерины за столом переговоров

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram предложил конструктивно решить социальный конфликт с постройкой храма в сквере у Театра драмы и устроить переговоры сторонников и противников строительства.

«Вчера в Екатеринбурге группа горожан вышла протестовать против установки забора на земельном участке, где планируется построить храм Святой Екатерины. Люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что это сложная ситуация, в ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма Святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который всё равно нужно решать, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.

«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своём кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентёров. Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят», — написал Куйвашев.

«Мы поговорим и всё обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», — подчеркнул глава региона.

Напомним, в ночь на понедельник в сквере Театра драмы установили забор, ограждающий территорию для постройки храма Святой Екатерины, из-за которого много месяцев идут споры. Выступающие за сквер общественники устроили мирный протест против захвата городских земель, а позже разобрали забор.

Вечером в понедельник в сквер нагрянула толпа спортсменов из спонсируемой храмостроителями Академии единоборств РМК, оттеснившая горожан и всячески провоцировавшая их. Полиция, ОМОН и другие силовые ведомства не стали вмешиваться в ситуацию, ограничившись задержаниями нескольких человек, выступающих за сохранение сквера.