Грязь жизни и домашнее насилие. «Маленький театр» предлагает жителям Нижнего Тагила разговор на темы, про которые принято молчать 

«Маленький театр» в Доме художника представил очередную премьеру «Трамвай “Желание”» (18+). Спектакль по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса, за которую он получил Пулитцеровскую премию, хотели сдать ещё в мае 2020 года, но из-за пандемии зритель увидел постановку на полгода позже. «Афиша МС» выяснила, чем отличается «Трамвай “Желание”» Татьяны Захаровой от уже существующих постановок и фильмов.

Над постановкой работала большая команда. Режиссёр Татьяна Захарова пригласила художника по костюмам Зухру Мукамбетову и художника-постановщика Юлдаша Нурматова из Киргизии, которые до этого работали над детским спектаклем театра «Аистёнок и пугало» (0+). За пластику артистов вновь отвечает балетмейстер Светлана Скосырская. Также в постановке, пусть заочно, участвует тагильский уличный художник Илья Вьюгов — он нарисовал движущийся трамвай на баннере, который закрывает одну из стен сцены-комнаты «Маленького театра».

У Теннеси Уильямса стареющая красавица Бланш приезжает в гости к младшей сестре Стелле, которая замужем за брутальным работягой Стэнли. У Татьяны Захаровой каноническая история сильно видоизменилась. Во-первых, Бланш в исполнении Анны Каратаевой никак не назовёшь дамой в годах. Во-вторых, все сцены пьянок и драк у Захаровой получились очень уж реалистичными и по-русски колоритными — словно действие происходит не в Новом Орлеане, а в Нижнем Тагиле. В-третьих, в постановке «Маленького театра» появляется совершенно новый персонаж.

«У нас в спектакле появляется Смерть с пулей в голове. Изначально, по задумке Тани (режиссёра Захаровой. — Прим. ред.), должен был быть мальчик — Любовь, которая застрелилась. Но мальчики у нас на вес золота, решили сделать Смерть. На одной из репетиций Таня говорит: "А что, если у тебя не будет полголовы, это в теории возможно?" Так появился этот персонаж. На создание грима у меня уходит больше двух часов», — рассказывает артистка «Маленького театра», студентка третьего курса актёрского отделения колледжа искусств Алина Лобанова.

Главные роли в спектакле исполнили ведущие артисты «Маленького театра»: Екатерина Колотыгина играет Стеллу, Влас Корепанов — Стэнли. Причём у молодого актёра получилось создать персонажа, который становится отвратительным с первых минут спектакля. После показа Влас спешит домой — общаться с журналистами после такой эмоционально сложной игры ему не хочется.

Два других исполнителя мужских ролей — Андрей Кошкаров и Аким Балуца — признаются, что играть подонков, избивающих женщин, неприятно. Но, видимо, такова была задача режиссёра: неуютно должно быть всем — и артистам, и зрителям. Спектакль, по словам артистов, должен противопоставить грязь и поэзию жизни. Кстати, Митча, героя дебютанта «Маленького театра» Акима Балуцы, можно назвать вторым приятным персонажем в постановке. Пальму первенства отдадим Анне Каратаевой и её Бланш.

В «Маленьком театре» уже работают над двумя премьерами. Готовится спектакль «Оркестр» по пьесе француза Жана Ануя и социальный спектакль «То, кого вам приходится сильно любить» об одиночестве детей с ограниченными возможностями. На эту постановку театр получил грант ЕВРАЗа.