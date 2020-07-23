«Чем дисгармоничнее жизнь, тем круче получается музыка». В «Маленьком театре» поставят французского драматурга

В независимом «Маленьком театре», который базируется в стенах Дома художника, возобновились репетиции. За почти четыре месяца карантина труппа пополнилась новыми артистами, а режиссёр Татьяна Захарова придумала два новых спектакля. «Афиша МС» побывала на первой послекарантинной репетиции.

Сегодня в «Маленьком театре» работают над пьесой «Оркестр» Жана Ануя. Французского драматурга XX века сравнивают с русским коллегой Антоном Чеховым. В новом для «Маленького театра» материале в центре внимания шесть женщин, работающих в одном оркестре.

«Это простая история: некий оркестрик, послевоенная Франция. Музыканты играют музыку для курортников, когда все едят и пьют. Музыка — это гармония, но при этом жизнь каждой из этих женщин в оркестре — абсолютная дисгармония. Но чем дисгармоничнее жизнь, тем круче получается музыка. Это история о смысле жизни, поиске, о том, что такое гармония, имею ли я право играть эту музыку. Это ведь не только о музыкантах. Это небольшая модель мира, это о том, чему ты посвящаешь свою жизнь», — рассказывает режиссёр постановки Татьяна Захарова.

«В спектакле шесть героинь, рассказывается история каждой. Я играю руководителя оркестра мадам Артанс. Конечно, нам интересна эта история. Если бы не было интересно, мы бы просто не брались за этот материал», — говорит артистка Анна Каратаева.

Сразу две роли в постановке достались новой актрисе Ксении Чернолуцкой. Девушка переехала в Нижний Тагил в начале июля из Прокопьевска, где работала в драматическом театре. В Тагил её пригласили артисты Нового молодёжного театра и «Маленького театра» Влас Корепанов и Елена Агеева.

«Я буду работать в Молодёжном театре. О “Маленьком театре” я до этого слышала много хорошего от своих коллег, читала какие-то материалы в прессе. Лена Агеева предложила мне подписаться на такую авантюру — поучаствовать в новом спектакле. Я подумала, что до начала сезона есть целый месяц, почему бы и нет. Заодно смогу восстановить форму, потому что артисты последние месяцы сидели дома, не было спектаклей из-за пандемии. Мне стало интересно. Меня не смущает ни маленькая площадка, ни небольшая труппа. Это совсем неважно, важно то, как люди работают, и то, как этим горят», — поделилась артистка.

Сейчас труппа независимого театра насчитывает 11 человек. Осенью 2019 года в первой постановке театра «С широко закрытыми глазами» работали всего 3 артиста. Позже к ним присоединились студенты колледжа искусства и актёры Молодёжного театра. В репертуаре театра сейчас 3 постановки. В работе у артистов есть ещё одна постановка — «Трамвай “Желание”». Уже готовы декорации, создаются костюмы.

Когда будет готов «Оркестр», говорить пока рано, спектакль только начал зарождаться. Режиссёр театра Татьяна Захарова не раскрывает своего замысла, говорит лишь, что спектакль обязательно будет музыкальным.

Артисты ждут встречи со зрителями, но когда она состоится, зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, в конце февраля в «Маленьком театре» прошла премьера спектакля-катарсиса «Жить» по пьесе Людмилы Петрушевской «Изолированный бокс». На постановку артисты выиграли грант конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».