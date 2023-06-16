Группа TANATA представит Нижний Тагил на фестивале Ural Music Night

На следующей неделе, 23 июня, в Екатеринбурге на одной из площадок масштабного фестиваля Ural Music Night (6+) выступит группа TANATA из Нижнего Тагила. Певица Ольга Тарасова и её коллектив будут петь с 19:30 до 19:50 в Историческом сквере на набережной — на площадке «Капсула времени». Позднее на этой же сцене выступят певицы IOWA и Тося Чайкина.

Ольга Тарасова прославилась после того, как набрала более 10 млн просмотров на YouTube, исполнив песню группы KAZKA «Плакала». Клип до сих пор можно увидеть в Сети. Также Ольга известна как педагог по вокалу и владелица собственной студии звукозаписи. Сейчас девушка находится на девятом месяце беременности, но отказываться от выступления не стала. Творчество в этот период жизни для неё не отходит на второй план.

«Для нас быть лицом города очень ответственно. Как только узнали, что нас приглашают, сразу начали готовиться, на это ушло около месяца. Причём, учитывая моё положение, у нас есть план А, когда мы поём обычным составом (я и сессионная вокалистка), и план Б: тогда все основные партии споёт бэк-вокалистка Ольга Семячкова, а бэк исполнит сессионная вокалистка Мария Мамаева», — рассказывает певица.

Ольга Тарасова является автором песен и фронтвумен в группе, Ольга Семячкова поёт на бэк-вокале, занимает должность менеджера команды и иногда выступает соавтором песен. Aleksey Kraft, с которым изначально создавался проект, вышел из состава группы в ноябре 2022 года, он работал в качестве основного саундпродюсера. Сейчас TANATA находится в поисках постоянного аранжировщика.

«В этом году у нас вышло несколько песен, но именно на Ural Music Night мы выбрали наиболее танцевальные, в том числе состоится премьера песни “Небо”. Она войдёт в EP-альбом из четырёх треков, который будет посвящён эмоциям человека. Их мы покажем через призму природных стихий: огонь, небо, искра и вода», — делится бэк-вокалистка Ольга Семячкова.

Ольга Тарасова занимается вокалом уже много лет, сама пишет песни, сотрудничает со многими музыкантами по всей стране. Тагильчанка исполняет каверы на известные поп-композиции и записывает их в студии AmplitudeRec, которую создала совместно со звукорежиссёром Андреем Костенниковым. Сейчас там записывают не только музыку, но и делают звуковое сопровождение для фильмов.

Долгое время девушка выступала в Нижнем Тагиле и за его пределами под псевдонимами Ясна или СветояРА, под этими творческими именами Ольга продолжает иногда писать песни.

«TANATA означает путь от хаоса к чему-то упорядоченному, это то, кем мы становимся в процессе своего жизненного пути. Этот творческий псевдоним я несколько лет не использовала, потому что группы некоторое время не существовало. После этого меня узнали под псевдонимом СветояРА, и именно под ним я выпустила кавер на песню “Казки”, который набрал больше 10 млн просмотров на YouTube. Но теперь группа TANATA вновь существует и творит», — рассказывает Ольга Тарасова.

В 2018 году тагильчанка уже выступала на фестивале Ural Music Night. Вновь пройдя отбор на самое масштабное музыкальное событие Урала, она без раздумий согласилась участвовать в нём в этом году.