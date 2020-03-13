Группа Little Big представила клип на песню, с которой поедет на «Евровидение»

Петербургская группа Little Big в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале представила клип на песню Uno («Один»), с которой поедет на «Евровидение» от России. Сингл на смеси английского и испанского языков артисты исполнили в костюмах 70-х годов. Клип также опубликован на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Как сказано в описании песни на канале группы, текст и музыку написал Денис Цукерман вместе с солистом Ильёй Прусикиным, также в создании мелодии участвовал Виктор Сибринин.

В этом году музыкальный конкурс проходит в Роттердаме, Нидерландах. Полуфинал запланирован на 12 и 14 мая, финал — на 16 число. Несмотря на отмену массовых мероприятий во многих странах, оргкомитет музыкального конкурса продолжает продавать билеты на шоу, но организаторы предупредили, что обсуждаются различные возможные сценарии проведения, сообщало РИА Новости.

Группа Little Big известна своими вирусными клипами — например, Skibidi посмотрело уже 359 млн пользователей, а песня I'm OK набрала в TikTok 199,3 млн просмотров.