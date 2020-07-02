Greenpeace заявил о риске повторения лесных пожаров в Сибири

В российском отделении Greenpeace рассказали о высоких рисках повторения этим летом прошлогодней «пожарной катастрофы» в регионах Сибири, пишет Znak.com.

Организация объявила о сборе подписей под обращением к правительству России с призывом принять срочные меры.

«Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается стремительно. Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек — температурных аномалий земной поверхности, фиксируемых специальными спутниками, — в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет», — сказано в сообщении экоактивистов.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, площадь уже действующих в России лесных пожаров на утро 2 июля 2020 года подобралась к 3 млн гектаров. Больше всего пожаров сейчас в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока: в Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатского края и в Красноярском крае, при этом всего с начала года огнём было пройдено более 8 млн гектаров.

Кроме того, отмечают экологи, в Сибири и на Дальнем Востоке 2020 год уже побил все рекорды климатических аномалий — даже в заполярных районах жара доходит до +38 градусов, а засушливая жаркая погода создаёт ситуацию, при которой растительность может вспыхнуть от одной спички. Прогнозы метеорологов не обещают скорого изменения обстановки.

Экологи напоминают, что почти 90% активных пожаров происходит в так называемых зонах контроля, где местные власти вправе не тушить огонь, если считают это экономически нецелесообразным. В Greenpeace полагают, что власти не извлекли уроков из событий 2019 года, когда огнём было охвачено в общей сложности 14,8 млн гектаров. Если это повторится, то серьёзным образом возрастут риски для жителей городов и посёлков, где объекты здравоохранения и так испытывают высокую нагрузку из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В обращении, под которым российское отделение Greenpeace начало сбор подписей, содержится требование предусмотреть участие федеральных властей в принятии решений о целесообразности тушения пожаров, там же сказано о необходимости минимум втрое увеличить объёмы финансирования лесного хозяйства в регионах.

«Только так мы сможем предупреждать и тушить пожары вовремя, пока они ещё не разрослись до пожарных катастроф. Экономия на охране лесов приводит к огромным пожарам и задымлению в городах и обходится нам и планете гораздо дороже», — резюмируется в заявлении.

В 2019 году самые мощные лесные пожары бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. По данным Greenpeace, сгоревшая территория сопоставима по размерам с площадью Греции. Более 600 населённых пунктов оказались в зоне задымления. По данным экоактивистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.