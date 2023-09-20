Граждане против «Газелей». Власти Нижнего Тагила решили закупить большие автобусы вместо маленьких

Власти Нижнего Тагила решили отказаться от покупки «Газелей» и приобрести крупногабаритные автобусы, сообщил в эфире «Тагил-ТВ» первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.

«Должно было быть закуплено 53 автобуса, но граждане не очень положительно отзываются об автобусах малой вместимости, "Газелях", где мамочки с колясками не могут поместиться и проехать. Было принято решение изменить количество и качество закупаемых автобусов: выбрать автобусы средней вместимости. Учитывая ту сумму, которая нам выделяется на закупку, их уже будет не 53, а 40», — сказал Горячкин.

Ранее он заявлял, что городские власти планировали потратить деньги казначейского кредита, выданного Свердловской области, на покупку 53 автобусов. Из них 12 «Газелей», 6 ПАЗов и 35 единиц бренда SIMAZ.

Транспорт будут закупать на конкурсной основе, поэтому сейчас марка автобусов неизвестна, но вице-мэр утверждает, что его полностью устраивают характеристики пассажирского транспорта SIMAZ.

Напомним, что в Нижнем Тагиле приняли решение создать рабочую группу, которая попытается возродить муниципальное транспортное предприятие.