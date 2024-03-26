«Грамматические ошибки в книгах и даже учебниках». Организаторы Тотального диктанта назвали причины неграмотности населения

В числе причин неграмотности населения — грамматические ошибки в книгах и даже учебниках. Об этом сообщили организаторы международной просветительской акции «Тотальный диктант».

«Плохо, когда в учебниках ошибки. С одной стороны, это большая проблема современной издательской деятельности, которая заключается в том, что профессия корректора ушла на второй план, а где-то даже начала отмирать. Мы стараемся работать над тем, чтобы корректура возвращалась в литературу, потому что ошибки в книгах — это печально. Многие люди начинают писать грамотно именно потому, что мы смотрим на тексты, которые пишутся без ошибок. С другой стороны, в России сейчас не существует, к сожалению, системы обучения русскому языку взрослых», — приводит портал «Первоисточник» слова директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова.

Он отметил также, что Тотальный диктант — это не только однодневная акция, а целый комплекс мероприятий по продвижению русского языка. Организаторы на протяжении всего года устраивают различные фестивали, конкурсы, семинары, презентации, лекции и беседы, которые позволяют ближе познакомиться с русским языком, литературой и культурой.

В 2024 году Тотальный диктант пройдёт в 1500 городах по всему миру. Акция состоится 20 апреля, её столицей будет Томск, автором текста стала российская писательница Анна Матвеева.

В Нижнем Тагиле, который был столицей Тотального диктанта в 2023 году, с 6 по 10 сентября прошёл Фестиваль грамотности.

В программу фестиваля были включены научно-популярные лекции о русском языке и лингвистике, встречи с популярными писателями и литературными критиками, мастер-классы по цифровому этикету и риторике, презентации книг и онлайн-курсов, методические семинары для работников культуры и преподавателей.

Напомним, темой новогоднего городка в Нижнем Тагиле, как столице Тотального диктанта, был русский алфавит.