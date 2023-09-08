Темой новогоднего городка в Нижнем Тагиле, как столице Тотального диктанта, может стать русский алфавит 

Темой новогоднего городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле, который в этом году является столицей Тотального диктанта, может стать русский алфавит. Об этом в интервью телекомпании «Тагил-ТВ» рассказала начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина. По её словам, идею посвятить ледовый городок Фестивалю грамотности поддержал мэр Владислав Пинаев.

«Сейчас в Нижнем Тагиле проходит второй этап Тотального диктанта — Фестиваль грамотности, но мы решили идти дальше, и Владислав Юрьевич поддержал идею провести третий этап Тотального диктанта, а именно создать ледовый городок на эту тему. Горки, линзы, ходы и другие архитектурные элементы будут отражать полностью русский алфавит, все 33 буквы», — сказала Светлана Юрчишина.

Однако окончательного решения ещё нет, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Обсуждение идей по оформлению ледового городка 2024 года только началось.

Отметим, что Фестиваль грамотности, который организовывает команда Тотального диктанта, проходит с 6 по 10 сентября. Фестиваль включает в себя научно-популярные лекции о русском языке и лингвистике, встречи с писателями и литературными критиками, мастер-классы по цифровому этикету и риторике, презентации книг и онлайн-курсов, методические семинары для работников культуры и преподавателей.

Напомним, что в прошлом году темой ледового городка стали юбилей Нижнего Тагила, а также герои российских и советских мультфильмов.