Градообразующие предприятия Нижнего Тагила выделили поликлиникам и больницам дополнительные автомобили

Четыре крупных предприятия Нижнего Тагила выделили дополнительные автомобили местным медучреждениям. Это случилось после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram попросил глав муниципалитетов поделиться с медиками служебными автомобилями.

«В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли навстречу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь», — написал губернатор.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился за помощью к нижнетагильским заводам. «Уралвагонзавод» выделил для городской больницы № 1 два микроавтобуса и один автомобиль. «Уралхимпласт» и химзавод «Планта» выделили этой же больнице по одной машине. Всего в распоряжении ЦГБ № 1 появилось пять машин. Помимо этого, Фонд Святой Екатерины по просьбе мэра согласился оплатить работу одного автобуса для больницы.

Также НТИИМ выделил одну машину для поликлиники № 3, ЕВРАЗ НТМК временно отдал один автомобиль поликлинике № 4.

В пресс-службе мэрии отметили, что в развозе волонтёров медколледжа и врачей поликлиник задействованы три дежурных автомобиля администрации города.

«Количество предоставленных автомобилей определено исходя из запросов медучреждений, на сегодняшний день потребность [в автомобилях] закрыта», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Волонтёрам, работающим на своих авто в рамках благотворительности, уже в течение года бензин оплачивает МУП «Тагилдорстрой». А для волонтёров, осуществляющих развоз медикаментов, организован бесплатный проезд в трамваях.