«Готовимся к худшему, но пока ситуация стабильная». Владислав Пинаев проверил готовность санатория «Пихтовые горы» к приёму потенциально заражённых коронавирусом

На территории Нижнего Тагила подготовлены три учреждения для обсервации (наблюдения) и изоляции, в случае необходимости, граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусной инфекцией. Два таких учреждения — санаторий «Сосновый бор» и оздоровительный лагерь «Уральский огонёк» — находятся за чертой города. Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил третий обсерватор — профилакторий «Пихтовые горы» на Вагонке. По словам главного врача профилактория Ольги Овсянниковой, учреждение рассчитано на одновременное пребывание 150 «отдыхающих».

Планируется, что в таких обсервациях на две недели будут размещаться лица (чаще всего это родственники), которые контактировали с больным. У поступивших также будут браться анализы, и если они дадут положительный результат, то пациента госпитализируют.

«В Нижнем Тагиле ситуация с коронавирусом под контролем, все профилактические мероприятия выполняются, — заявил Владислав Пинаев. — Сегодня вот приехали посмотреть место для изоляции, если такое понадобится. Не надо думать, что завтра уже сюда начнут свозить больных, но мы обязаны такие учреждения подготовить. Посмотрели, как будет организована маршрутизация прибывающих людей, обеспечение питанием. Готовимся к худшему, но пока ситуация стабильная».

По словам мэра, люди начнут прибывать сюда только в том случае, если в Екатеринбурге закончатся места в специализированных учреждениях.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».