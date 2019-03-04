Госжилстройнадзор Свердловской области провёл проверки в связи с переходом к новой системе обращения с ТКО

Департамент Госжилстройнадзора по поручению губернатора Евгения Куйвашева взял под особый контроль вопросы соблюдения законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщается на сайте правительства региона.

По словам представителей ведомства, с момента перехода к работе по новым правилам в адрес ведомства от жителей поступило около 200 обращений, более половины из них касались вопросов начисления платы за саму коммунальную услугу и за содержание жилого помещения. В оставшихся обращениях жители жаловались на качество услуги — отсутствие либо ненадлежащее содержание контейнерных площадок, санитарное состояние мусорных полигонов и нарушение сроков вывоза ТКО.

Подчёркивается, что все обращения приняты в работу специалистами, по ним организовано 25 внеплановых проверок, 10 из которых уже завершены. По их результатам было выявлено четыре нарушения по содержанию мест накопления твёрдых коммунальных отходов, выдано три предписания. По вопросам платы за содержание общего имущества многоквартирных домов и услугу по обращению с ТКО специалистами дано 34 разъяснения, на рассмотрении находится 60 обращений.

Также в департаменте заявили, что во всех без исключения муниципалитетах области приняты постановления, по которым из размера платы за содержание жилья исключена стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов. Это позволит избежать появления «двойных» квитанций за вывоз мусора.

С информацией об изменениях законодательства и переходе на новую систему обращения с ТКО жители области могут ознакомиться на официальном сайте департамента: http://nadzor.midural.ru, в разделах «Пресс-центр» и «Коммунальные услуги».