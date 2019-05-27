Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона пишет «Интерфакс». Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации.

В пресс-службе губернатора Иркутской области заявили, что пока не владеют информацией о состоянии Левченко.

«Может быть, госпитализирован, может, и нет», — рассказали в управлении по информации.

Сергею Левченко 65 лет, он начал свою политическую карьеру в 1987 году с поста председателя районного исполкома города Ангарска. Позже он был депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов. Иркутскую область Левченко возглавил в 2015 году.