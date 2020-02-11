Гособвинение запросило 11 лет колонии для водителя Honda, сбившего трёх человек на Фурманова

В ходе прений сторон в Ленинском районном суде Екатеринбурга по делу Владимира Пузырёва, который в 2018 году на своём автомобиле Honda CR-V на большой скорости выехал на тротуар на улице Фурманова и сбил трёх человек, гособвинение запросило ему 11 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обвинение Пузырёву предъявлено по пункту «б» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершённое в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц»), пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»), части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Оглашение приговора намечено на 3 марта.

Напомним, резонансное ДТП произошло 14 ноября 2018 года. Утром 14 ноября автомобиль Honda C-RV выехал на тротуар на пересечении Фурманова — Уктусской и на большой скорости понёсся вниз, в сторону 8 Марта. На своём пути он протаранил входную группу магазина, ограждение и врезался в столб, по пути сбив мужчину, женщину и её 2-летнего сына, который сидел в коляске.

Позже выяснилось, что в августе того же 2018 года Пузырёв был лишён Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга водительских прав из-за найденного у него неврологического заболевания, сопровождающегося потерей самоконтроля и припадками. Тем не менее мужчина продолжал ездить на автомобиле, мотивируя это тем, что приступов давно не повторялось.

Пострадавших при ДТП на улице Фурманова двухлетнего мальчика Ваню и его мать выписали из больницы только в середине января 2019 года, они полностью так и не оправились от травм, полученных при аварии. Третий пострадавший — Андрей Медведев — также восстанавливался после ДТП до конца прошлого года.