Госдуму попросили заблокировать BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы» и Tutu.ru

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму предложение создать единый реестр доменных имен и сетевых адресов сервисов по бронированию автобусных билетов, с возможностью их последующей блокировки за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишут «Известия».

Речь идёт почти о 230 ресурсах, включая BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», Tutu.ru, «Связной Трэвел» и OneTwoTrip. Директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова отметила, что сервисы Tutu.ru и Busfor уже не допускают работы с нелегалами. Представитель портала «Автовокзалы.ру» предупредил, что если мера будет введена, то за этим неизбежно последует повышение цен на билеты. В «Яндексе», Tutu.ru и BlaBlaCar информацию не прокомментировали.

Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подтвердил, что предложение поступило в Госдуму и будет обсуждаться в период осенней сессии.