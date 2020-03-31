Общество

Госдума утвердила штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина

31.03.2020 13:01
Госдума утвердила штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина, пишет «Интерфакс».

Законопроект меняет статью КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — в ней пропишут наказание за нарушение карантина «при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Юрлицам и предпринимателям также грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, законопроект предусматривает административное наказание за распространение фейков о коронавирусе в СМИ и в интернете — за это юрлицам грозит штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей. Если ложная информация привела к смерти человека или массовым беспорядкам, то юрлицам грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей.

Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ).

Оба законопроекта будут рассмотрены сегодня в третьем чтении, затем их направят в Совет Федерации.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк»

Фото: ТАСС
Copyright
Telegram mstrok.ru