Госдума рассмотрит законопроект о реновации в Москве до завершения голосования жильцов

Совет Государственной думы перенёс на 9 июня второе чтение законопроекта о программе реновации, в рамках которой планируется массовый снос домов в Москве, передаёт «Интерфакс».

Парламентские слушания по новой версии законопроекта состоятся 6 июня, а поправки к документу будут принимать до 3 июня. Ранее предполагалось, что чтение состоится не раньше июля.

Таким образом, законопроект будет рассмотрен в основном, втором чтении, ещё до того, как завершится голосование жильцов домов, которые запланированы к сносу. Голосовать можно до 15 июня.

Напомним, в первом чтении законопроект о реновации приняли 20 апреля, после этого второе чтение решили отложить на фоне массовых протестов москвичей.

После митинга противников реновации в центре Москвы, 19 мая, все четыре думские фракции объявили о разработке согласованных поправок к документу, которые учитывают пожелания жителей города. Текст поправок до сих пор не опубликован.

Ранее мэрия Москвы запланировала к сносу более 4,5 тысячи домов. Жителям дали возможность исключить дом из списка, для этого до 15 июня более трети квартир должны выступить против реновации.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Аргументы и факты»