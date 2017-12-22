Госдума приняла законопроект об обязательной маркировке товаров

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, позволяющий правительству вводить обязательную маркировку товаров специальными идентификационными знаками, пишет «Интерфакс».

В соответствии с законопроектом кабинет министров сможет определять перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также сможет устанавливать правила маркировки и перечень компаний, которые этим займутся. Для обязательной маркировки товара потребуется введение дополнительных реквизитов кассового чека, что позволит идентифицировать и отслеживать не только товарную номенклатуру, но и происхождение товара.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Лавров заявлял, что маркировка товара сможет отслеживать легальность его обращения на рынке. По его словам, проводимый правительством эксперимент по маркировке изделий из натурального меха показал эффективность этого инструмента, поскольку легальный оборот увеличился в пять раз.

До последнего времени понятие «маркировка товара» использовалось только в законе о техническом регулировании и применялось в ограниченных целях для информирования покупателей о качестве товара и его соответствии определённым требованиям.

В ноябре «Ведомости» сообщали, что создание системы маркировки товаров, скорее всего, поручат Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), контролируемому USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорацией «Ростех» и Almaz Capital Partners Александра Галицкого. ЦРПТ займётся созданием системы в форме государственно-частного партнёрства для сокращения бюджетных затрат, она может появиться до 2024 года.