Госдума приняла закон об отмене пенсионных надбавок для депутатов

Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении закон, который предоставляет депутатам Думы или членам Совета Федерации право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, пишет «Интерфакс».

Для этого парламентариям нужно подать заявление на имя министра труда и социальной защиты России, вернуться к получению доплат после отказа не получится. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

«У каждого депутата есть свой доход, и если обсуждать, то надо обсуждать индивидуально, а не мерить среднюю температуру по больнице: как вы знаете, в больнице есть разные палаты, и где-то совсем холодно, минусовая температура, и где-то очень даже горячо… Это, к слову, о том, как формируется общественное мнение. Но это вопрос выбора каждого, но это не копейки, с этим нельзя согласиться», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Единая Россия» 6 сентября внесла в Государственную Думу первый пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему. Вячеслав Володин отмечал, что считает правильным, чтобы депутаты, которые имеют дополнительные доходы, не рассчитывали на депутатские надбавки к пенсиям. Он также заявил, что поддерживает эту законодательную инициативу.

В июле 2018 года Госдума опубликовала информацию о депутатских доплатах к пенсии: тем, кто проработал в Госдуме от 5 до 10 лет, полагается доплата 46,6 тысячи рублей, тем, кто проработал больше 10 лет, — 63,6 тысячи рублей.

Средняя пенсия в России на начало 2018 года составила 13,3 тысячи рублей.