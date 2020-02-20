Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума 20 февраля приняла в третьем чтении законопроект о расширении программы материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Таким образом, семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок, получат 466 тысяч 617 рублей. Выплата на второго ребёнка и последующих детей составит 616 тысяч 617 рублей. Закон также продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Ежегодно сумма выплат будет индексироваться.

Как пишет ТАСС, срок выдачи сертификата сокращается до пяти дней вместо 15. Его можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выплаты средств маткапитала сократится с 30 до 10 дней.

Закон также распространяется на отцов, которые являются единственными усыновителями ребёнка, в том случае, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.