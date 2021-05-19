Госдума приняла закон о десятикратном повышении штрафов за раскрытие личных данных силовиков

Госдума в третьем чтении приняла закон, который существенно увеличивает штрафы за разглашение личных данных силовиков, судей, прокуроров и следователей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что сейчас «расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в интернете, сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов», и «целями таких действий зачастую являются не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)».

Изменения вносятся в статью 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»). За раскрытие персональных данных силовиков штрафы для физлиц увеличиваются с 1 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 5 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Также увеличиваются штрафы по статье 17.13 КоАП («Разглашение сведений о мерах безопасности, применённых в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа»): до 70 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность по делам о разглашении данных силовиков, полученных с использованием служебного положения. Изменения вносятся в статью 320 УК, обвиняемым по этой статье грозит до 200 тысяч рублей штрафа, 480 часов обязательных работ, два года ограничения свободы или арест до четырёх месяцев.