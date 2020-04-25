Госдума попросила губернаторов регионов освободить РПЦ от коммунальных платежей

Госдума попросила глав регионов на полгода освободить РПЦ от уплаты коммунальных платежей в связи с тем, что на фоне коронавируса у религиозных организаций ощутимо снизилось количество пожертвований.

«Сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения религиозных организаций и в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан. Поэтому представляется целесообразной отмена оплаты централизованными религиозными организациями и учреждёнными ими добровольческими организациями сроком на 6 месяцев коммунальных платежей, в частности электричества, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

Также он считает, что в дальнейшем для церковников необходимо либо снизить тарифы, либо предоставить им субсидии.

Как пишет Znak.com, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время видеоконференции с министром энергетики Александром Новаком предложил ввести для религиозных организаций льготный тариф.

Напомним, 21 апреля глава РПЦ патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений. Он отметил, что счета за тепло, электричество, газ, воду и даже вывоз мусора оплачиваются из пожертвований прихожан, которые значительно снизились в связи с введёнными властями ограничениями на посещение мест массового пребывания людей для борьбы с коронавирусом.

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