Патриарх Кирилл попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса, со ссылкой на письмо главы РПЦ пишет РБК.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал глава Русской православной церкви.

Он отметил, что счета за тепло, электричество, газ, воду и даже вывоз мусора оплачиваются из пожертвований прихожан, которые значительно снизились в связи с введёнными властями ограничениями на посещение мест массового пребывания людей для борьбы с коронавирусом.

РБК обратился за комментарием к главе синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде и направил запрос в пресс-службу правительства.

По словам источника в правительстве, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства, включая Минстрой и Минприроды. В Минстрое подтвердили получение письма и заявили, что уже ответили на него на прошлой неделе.

«Решение о предоставлении отсрочки потребителям энергетических и коммунальных ресурсов может быть принято по соглашению сторон исходя из условий заключённых договоров на поставку коммунальных ресурсов», — заявили в ведомстве.

Глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова пояснила, что запрашиваемая главой РПЦ отсрочка в соответствии с законом может быть согласована сторонами и должна быть зафиксирована в дополнительном соглашении участников договора, т.е. юрлица и регионального оператора, о чём и были даны пояснения министерства. Действие федерального закона распространяется на любые учреждения, в том числе религиозные, подчеркнула она.

По данным РБК, в «Газпроме» могут рассмотреть обращения об отсрочке платежей индивидуально.

Представители группы компаний «Эколайн», компании «РТ-Инвест», а также компании «МСК-НТ» (вывозят отходы в Москве и Московской области) сообщили, что не получали обращений от религиозных организаций об отсрочке платежей.

«У регоператоров нет запаса прочности, который позволит пройти сегодняшнюю ситуацию за собственный счёт. Очевидно, что решение об отсрочках платежей должно приниматься региональными властями и должно быть в итоге компенсировано региональному оператору», — отметил представитель группы компаний «Эколайн».

Он напомнил, что оператору по вывозу отходов необходимо обслуживать парк мусоровозов, заправлять их, обеспечивать полный цикл обращения с отходами.

«Мы готовы адресно проработать предложения религиозных организаций в рамках заключённых договоров, где вывоз отходов осуществляется по факту накопления. Но общее решение об отсрочке коммунальных платежей для всех религиозных организаций, включая услугу по вывозу ТКО, лежит в юрисдикции региональных властей», — сказал представитель «РТ-Инвеста».

Напомним, в начале апреля глава правительства подписал распоряжение об отмене пеней за несвоевременную уплату коммунальных платежей до начала 2021 года — на этот период будут приостановлены начисления пени по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.

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