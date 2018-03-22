Госдума ответила на бойкот СМИ стоп-листом журналистов

На входе в Госдуму у охраны появились дополнительные списки журналистов, которых руководство запретило пускать в здание, со ссылкой на трёх корреспондентов парламентского пула сообщает «Дождь».

По словам одного из собеседников, чьё СМИ не участвует в бойкоте Госдумы, на КПП на центральном входе в Госдуму представители ФСО после проверки его аккредитационного удостоверения и паспорта сверили документы с неким дополнительным списком, после чего пустили журналиста внутрь.

«Сверху (в списке) было написано "Не пускать"», — отметил он.

Информацию подтвердили ещё два других корреспондента думского пула. Один из них говорит, что заметил в списке строчку «РБК» и фамилии профильных корреспондентов от этого издания.

Накануне Комиссия Госдумы по этике заявила, что не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого о прекращении работы с Госдумой объявили РБК, «Дождь», «Эхо Москвы», «Коммерсантъ», RTVI, Znak.com и другие СМИ.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.