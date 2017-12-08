Госдума отказалась от идеи платного въезда в города

Депутаты Государственной думы утвердили во втором чтении поправки, которые не позволят вводить платный въезд в города, сообщается на сайте парламента. За документ, посвящённый изменению закона «Об организации дорожного движения», проголосовали 313 депутатов, против — 95.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталия Ефимова, норму о платном въезде в города из документа убрали после большого количества негативных отзывов избирателей.

При этом в документе оставили положение о том, что парковки общего доступа можно организовывать в том числе внутри дворов — это можно будет сделать только по согласованию с жильцами. Законопроект о платном въезде в города одобрили в первом чтении в декабре 2016 года. Тогда авторы говорили, что можно будет ограничивать въезд в исторические центры городов.