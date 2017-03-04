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07 Мар 2017 17:04 | Метки: Новости, Общество

Госдума одобрила запрет на «необычные» имена детей

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий включать в имена цифры, аббревиатуры, ненормативную лексику и указания на ранг. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента, пишут «Ведомости». 

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребёнку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Закон защищает право ребёнка на имя, которое бы не нарушало его интересы, отмечают авторы инициативы.

Ранее законопроект поддержали в Совете по правам человека при президенте России и в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Напомним, органы ЗАГС пока не имеют права отказывать в регистрации имени из-за его неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. В пример приводится конфликт по поводу имени мальчика БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). ЗАГС отказался регистрировать имя ребёнка, а суд поддержал его сторону.

Законопроект внесла сенатор Валентина Петренко. В пояснительной записке она называет и другие необычные имена, зарегистрированные за последние 20 лет: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Апрель, Принцесса Даниэлла.

Парламентарий на заседании Госдумы указала, что БОЧ рВФ 260602 в итоге получил паспорт гражданина мира от некоей некоммерческой организации, зарегистрированной в Вашингтоне. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Труд»

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