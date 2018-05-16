Госдепартамент осудил открытие Крымского моста

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что открытие Крымского моста «негативно» отразилось на людях и полуострове, пишет «Интерфакс».

«Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создаёт проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас», — отметила Нойерт.

Представитель Госдепартамента также напомнила, что США уже ввели санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц, связанных со строительством моста.

«Эти и наши другие связанные с Крымом санкции продолжат действовать, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине», — отметила она.

Посольство России в США ответило Госдепу на странице в Facebook.

«Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым — Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем», — написали российские дипломаты.

Напомним, накануне в открытии моста принял участие президент России Владимир Путин, проехавший по нему на КамАЗе.

Мост начали стоить почти спустя два года после присоединения Крыма к России в феврале 2016 года. Сооружение достигает в длину 19 километров, 7,5 из которых проходят по морю. Путепровод связывает Таманский полуостров и крымский берег.

16 мая в 05:30 открылось основное движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста, а к концу года планируется запуск движения грузовых автомобилей. Железнодорожную часть Крымского моста планируют завершить в 2019 году. Строительство объекта обошлось в 228 млрд рублей.