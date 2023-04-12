Госавтоинспекторы Нижнего Тагила ищут водителя, который сбил пенсионерку и уехал с места ДТП

В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы разыскивают водителя, сбившего во время парковки задним ходом 85-летнюю женщину. Инцидент произошёл 8 апреля в 12:00 у дома № 19 на улице Гастелло. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, после аварии автомобилист предложил пострадавшей помощь, но она отказалась. Женщина и водитель покинули место ДТП, однако после пенсионерка обратилась к медикам. По словам пострадавшей, наехавший на неё автомобиль был серого цвета.

В ГИБДД просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также самого водителя позвонить по телефонам: +7 (3435) 47-70-01, +7 (3435) 97-65-84.