Горздрав Екатеринбурга заявил о нехватке машин скорой помощи

Начальник екатеринбургского управления здравоохранения Денис Демидов признал, что городу не хватает девяти машин скорой помощи, со ссылкой на официальный ответ горздрава на запрос депутата гордумы Алексея Вихарева пишет E1.ru.

«По состоянию на 7 апреля 108 санитарных автомобилей состоят на балансе МБУ "ССМП", из них подготовлены к списанию 18 автомобилей скорой медицинской помощи, при этом в долгосрочном ремонте находятся 7 автомобилей. Также ежедневно от 6 до 10 санитарных автомобилей встают на текущий ремонт и техническое обслуживание. С учётом автомобилей СМП, предоставляемых по аутсорсингу в количестве 31 единицы, имеется дефицит санитарного автотранспорта — от 5 до 9 единиц ежесуточно, при полном отсутствии резервного автотранспорта», — говорится в документе.

Также в письме содержатся расчёты на приобретение машин скорой помощи: чтобы восполнить дефицит, нужно около 24 миллионов рублей.

По словам Алексея Вихарева, депутатам гордумы «удалось настоять на решении перераспределить 11,8 миллиона рублей, предназначенных на пиар думы, на более важные нужды».

Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что в регионах Уральского федерального округа на фоне пандемии коронавируса есть дефицит врачей, аппаратов ИВЛ и коек в больницах.

По словам полпреда, на 13 апреля в округе развёрнуто 5,5 тысячи коек, что составляет 73% от плана, из них 1,4 тысячи коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (55% от плана). До 24 апреля, как говорит Цуканов, регионы должны развернуть 7,5 тысячи коек.

«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 анестезиологов-реаниматологов) областях», — заявил полпред.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах.

В Свердловской области за сутки подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 111 случаев инфекции.

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