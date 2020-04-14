Цуканов заявил о дефиците в регионах Урала врачей, коек и аппаратов ИВЛ

В регионах Уральского федерального округа на фоне пандемии коронавируса есть дефицит врачей, аппаратов ИВЛ и коек в больницах, заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

По словам полпреда, на 13 апреля в округе развёрнуто 5,5 тысячи коек, что составляет 73% от плана, из них 1,4 тысячи коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (55% от плана). До 24 апреля, как говорит Цуканов, регионы должны развернуть 7,5 тысячи коек.

«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 анестезиологов-реаниматологов) областях», — заявил полпред.

Цуканов рекомендовал губернаторам предусмотреть возможность перепрофилировать врачей других специальностей, привлекать студентов, профессоров и преподавателей медицинских институтов. Кроме того, Цуканов подчеркнул, что регионы Урала должны сотрудничать друг с другом для борьбы с коронавирусом. В течение недели главам регионов УрФО предстоит откорректировать межрегиональные соглашения о сотрудничестве «об оказании медицинской помощи с учётом борьбы с коронавирусной инфекцией и разработать алгоритм взаимодействия между субъектами с целью оказания взаимопомощи в случае ухудшения ситуации».

В России на сегодня официально подтвердилось более 21 тысячи случаев заболевания, умерли 170 человек. В Свердловской области из 56 заболевших 7 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них двое — на аппарате искусственной вентиляции лёгких, 16 человек — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. За всё время пандемии в регионе заболели 93 человека, выздоровели 37 пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».