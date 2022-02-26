Город и его люди. Фёдор Штоббе — первый и единственный в Нижнем Тагиле актёр, удостоенный звания «Почётный гражданин города»

Тагильским театралам с большим стажем, безусловно, знакомо имя актёра Фёдора Штоббе. А некоторые ещё помнят его гениальную игру на сцене. Те, кто недавно проникся любовью к искусству Мельпомены, знают о нём только понаслышке. А ветераны Нижнетагильского драматического театра Фёдора Генриховича Штоббе иначе как человеком-легендой не называют.

В нашем драмтеатре он прослужил с 1961 по 1984 год, сыграл сотни ролей, среди которых Король («Любовь к трём апельсинам» Гоцци) (16+), Жадов («Доходное место» Островского) (16+), Шут («Двенадцатая ночь» Шекспира) (16+), Епиходов («Вишнёвый сад» Чехова) (16+), Аким («Власть тьмы» Толстого) (16+), Иудушка («Иудушка Головлёв» Салтыкова-Щедрина) (16+) и многие другие. Он принимал участие в конкурсах чтецов, ставил моноспектакли, работал уполномоченным Свердловского отделения Всероссийского театрального общества. В истории Нижнего Тагила он стал первым и единственным актёром, удостоенным звания «Почётный гражданин города».



Фёдор Генрихович Штоббе (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/816543.jpg)



Фёдор Генрихович Штоббе родился 16 декабря 1916 года в Архангельске в семье столяра. В 1918 году умер от испанки глава семейства Генрих Штоббе. На руках у 28-летней вдовы осталось пятеро сыновей, старшему из которых было 11 лет, а младшему, Фёдору, — два года. Семья сильно нуждалась. Старшие дети пытались в меру своих сил помогать матери: делали ёлочные игрушки и продавали их на рынке. Выживали, как только могли. Когда пришла пора выбирать профессию, Фёдор вслед за старшими братьями поступил в мореходное училище, но в скором времени перевёлся в Архангельское театральное училище. С 1933 года был актёром Архангельского театра кукол, а по окончании училища работал в Сталинградском театре юного зрителя.

В мае 1941 года молодого актёра призвали в советскую армию, а менее чем через месяц началась война. С боями часть, где служил Фёдор Штоббе вместе с женой Настей, отступала с Карпат до Волги, а потом шла назад, освобождая нашу Родину от фашистов. К слову, супруга — Анастасия Михайловна — прошла тяжёлыми фронтовыми дорогами вместе с мужем от Сталинграда до границы с Германией.

Позднее в своих воспоминаниях Фёдор Генрихович писал о трудных днях войны:

«Когда смотрю на свою первую награду, медаль “За оборону Сталинграда”, то непременно вспоминаю 23 августа 1942 года, день, когда фашисты бросились на решительный штурм города. Безоблачное солнечное небо почернело от бесконечного количества туч из вражеских самолётов-бомбардировщиков. Весь день они беспрерывно совершали налёты на Сталинград и окрестности. Город пылал пожарами. Многое можно вспомнить. Много пришлось пережить тревожных, опасных дней и часов, хотя служил я в инженерно-сапёрных частях, возводящих оборону, и ничего героического не совершал.

Восторженно встретили мы победу под Сталинградом. Все поняли: это поворот в войне! Путь обратный, путь героический, несмотря на трудности, был радостным, бодрым — через Польшу и Чехию к границе фашистской Германии мы двинулись к окончательной победе.

И на горестных дорогах отступления, в окопах Сталинграда, и потом, на пути к Берлину, я не забывал, что я — артист. Учил стихи, рассказы и в минуты затишья, между боями выступал перед своими товарищами».

После демобилизации в 1945 году Фёдор Генрихович решил продолжить актёрскую деятельность.



Фёдор Штоббе (фото неизв. авт., 1945 г. / фрагмент ориг. изображения)

(фото из личного архива дочери актёра С. Ф. Штоббе)

(https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/816542.jpg)



Предложений от театров было много. С 1945 по 1949 год Штоббе проработал в театрах юного зрителя Саратова, Ростова и Казани. В 1949 году режиссёр Дмитрий Андреевич Дросси, который был знаком с Фёдором Штоббе ещё по Сталинграду, пригласил его в Кировский драматический театр. Здесь семья Штоббе задержалась на 12 лет. Работать в Кирове было интересно: много ролей, признание зрителей, да и сам город нравился актёру.

Тем временем в Нижний Тагил с Северного Кавказа приехал известный театральный режиссёр Борис Григорьевич Гронский, который 13 лет возглавлял Театр юного зрителя Чечено-Ингушской АССР и успел поработать в театрах Алма-Аты. Когда-то, в начале 1920-х, Гронский принимал участие в постановках «живой театрализованной газеты», которые осуществлялись силами нижнетагильского ТРАМа — Театра рабочей молодёжи. Поэтому, начав работать в Нижнетагильском драмтеатре, Борис Григорьевич не переставал искать новых талантливых актёров в среде тагильской драматической самодеятельности.

«Талантливой молодёжи было много, но у молодых актёров-любителей не хватало опыта. К тому же коллективу драмтеатра не хватало настоящего мастера сценического перевоплощения, который мог бы сыграть в один день и в серьёзной драматической пьесе, и в весёлом детском спектакле», — делился в своих воспоминаниях Борис Григорьевич.

Однажды Гронский попал на спектакль Кировского областного драматического театра и увидел на сцене Фёдора Штоббе, игра которого впечатлила режиссёра. Поинтересовавшись послужным списком актёра и разузнав на всякий случай его адрес, Борис Григорьевич уехал в Нижний Тагил. Полгода спустя, работая над репертуаром театра на 1961 год, он вспомнил о Штоббе и пригласил его поработать в Нижний Тагил.



Борис Гронский (слева) и Фёдор Штоббе

(фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.tagildrama.ru/media/Pages/3_jkrGnmt.jpg / https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/816541.jpg)



И Фёдор Генрихович согласился. В 1961 году он приехал в Тагил и остался здесь навсегда. Ему предлагали самые разноплановые роли, с каждой из которых он справлялся блестяще. Многие тагильчане ходили на спектакли с его участием по два, а то и по три раза. На его постановки приезжали любители театра из Свердловска, Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Перми, Кирова. Сыгранная им роль Луки в пьесе Максима Горького «На дне» (16+) среди театралов вызвала бурную дискуссию, которая перекочевала на страницы газеты «Тагильский рабочий»: одни восхищались игрой Штоббе, другие критиковали актёра. Тем не менее за эту роль Фёдор Генрихович получил на двух республиканских смотрах дипломы I степени. О его ролях в спектаклях «Последние», «Золото», «Власть тьмы» писали даже областные газеты, отмечая убедительную игру актёра, его профессионализм, умение притягивать внимание зрителя.

Ф. Г. Штоббе в спектакле «Последние» (фото неизв. авт. из архива НТД / фрагмент ориг. изображения) (https://www.tagildrama.ru/media/images/events14_15/oktober4/10621803_n.jpg) Ф. Г. Штоббе в спектакле «Золото» (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (фото из личного архива дочери актёра С. Ф. Штоббе) (https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/816554.jpg) Ф. Г. Штоббе в спектакле «Власть тьмы» (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (фото из личного архива дочери актёра С. Ф. Штоббе) (http://m.kino-teatr.ru/acter/album/331722/816549.jpg)

В 1967 году Фёдор Генрихович был удостоен высокой правительственной награды — Ордена Трудового Красного Знамени. Узнав об этом, мастер заявил, что одна треть этой награды по праву принадлежит его партнёрам по сцене, ещё одна — благодарному тагильскому зрителю. Через четыре года Фёдору Штоббе было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Ещё одним признанием неисчерпаемого таланта мастера стало присвоение ему звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» в 1976 году.

Фото неизв. авт. из архива Нижнетагильского драмтеатра / фрагмент ориг. изображения (https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/567418.jpg) Фото неизв. авт. из архива Нижнетагильского драмтеатра / фрагмент ориг. изображения (https://www.tagildrama.ru/media/images/events14_15/oktober4/10704861_10202654994648430_770439371_n.jpg) Фото неизв. авт. из архива Нижнетагильского драмтеатра / фрагмент ориг. изображения (https://www.tagildrama.ru/media/images/events14_15/oktober4/img_0007.jpg)

Рассказывают, что он тщательно и очень увлечённо гримировался, иногда до неузнаваемости. А когда в театре было решено поставить спектакль о В. И. Ленине, Фёдор Генрихович, которому предстояло сыграть вождя мирового пролетарита, отправился на «Мосфильм», где взял несколько уроков у известнейшего художника-гримёра Штракина.

Ему удавались совершенно разные роли: кадровых военных и работяг, глупых испанских женихов и председателей колхозов. Кроме того, Фёдор Генрихович выступал и как режиссёр: он поставил пять спектаклей. По воспоминаниям коллег-актёров, Фёдор Штоббе жил жизнью театра: он писал сценарии для театральных капустников и поздравительные оды юбилярам, ездил в командировки перенимать опыт, писал заметки в городскую газету, посещал трудовые коллективы с лекциями от общества «Знание», устраивал и судил футбольные матчи и шахматные турниры. Любил походы на лыжах, прогулки в лесу. Неожиданно увлёкся фотографией и начал много снимать и коллег по сцене, и различные театральные события. В 1978 году ему было присвоено звание «Народный артист РСФСР». Фёдор Генрихович сыграл и в первом в истории Нижнетагильского драмтеатра моноспектакле «Король Лир» (16+).

Ф. Г. Штоббе в моноспектакле «Король Лир» (фото неизв. авт. из архива Нижнетагильского драмтеатра / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/uploads/Sh-6-Fedor-Genrihovich-Shtobbe-v-spektaklk-Korol-Lir.jpg) Ф. Г. Штоббе у афиши к моноспектаклю «Король Лир» (фото неизв. авт. из личного архива дочери актёра С. Ф. Штоббе / фрагмент ориг. изображения) (https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/567416.jpg)

Большое внимание Фёдор Генрихович уделял воспитанию детей и внуков. Сын Александр стал известным микробиологом, дочь Светлана — пианисткой. Никогда не отказывался Фёдор Штоббе и от общественной работы. Он неоднократно избирался депутатом городского совета и всегда стремился помочь людям.

В последний раз Фёдор Штоббе вышел на сцену в роли сеньора Бальбоа в спектакле «Деревья умирают стоя» (16+) на гастролях в Ейске в 1984 году...



Фото неизв. авт. из личного архива дочери актёра С. Ф. Штоббе / фрагмент ориг. изображения

(https://www.kino-teatr.ru/acter/album/331722/816558.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

При подготовке материала использованы воспоминания Татьяны Бушмелевой и Ольги Череповой.

Уважаемые читатели!

Если вы являетесь автором какого-либо фото и ваша фамилия не указана в сноске, пожалуйста, свяжитесь с авторами или редакцией любым удобным вам способом, и мы исправим это упущение.