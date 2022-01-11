Горнолыжный комплекс «Гора Белая» проверит Минфин Свердловской области

В этом году работу горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом проверит Министерство финансов Свердловской области. Об этом стало известно после заявления министра финансов региона Александра Старкова. Также проверки пройдут и в других учреждениях.

«Проверяющие будут работать собственно в Министерстве инвестиций и развития, Центре развития туризма, особой экономической зоне “Титановая долина”, Агентстве по привлечению инвестиций, Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства и Фонде содействия развитию венчурных инвестиций», — пишет ЕАН.

Минфин проверит соблюдение законодательства в столичном представительстве губернатора Свердловской области, на стадионе «Екатеринбург Арена» и в нескольких больницах. В Нижнем Тагиле проверят городскую больницу №1.

Предполагается, что ревизия пройдёт уже в первом квартале этого года. В ведомствах проверят расходы, использование субсидий областного бюджета и каким образом предоставляются субсидии юридическим лицам.

Отметим, что на развитие второй очереди «Титановой долины» в прошлом году областным правительством было заложено около 40 млн рублей. Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в декабре 2010 года. Летом 2021 года бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за коррупцию. Новым директором «Титановой долины» был назначен Андрей Антипов, который ранее работал в компании на должности директора по экономике и финансам.