Google договорился с Роскомнадзором и начал удалять из поиска запрещённые в России сайты

Google начал удалять из результатов поиска ссылки на запрещённые в России сайты, пишут «Ведомости» по информации источника в Роскомнадзоре и источника, близкого к компании.

Собеседник в Роскомнадзоре отметил, что Google пока не удаляет все ссылки, попавшие в реестр запрещённых сайтов, а только 70%. По словам другого источника, компания ежедневно получает от Роскомнадзора свежий список запрещённых ресурсов, после чего изучает основания, по которым тот или иной сайт признан запрещённым.

Ранее отмечалось, что Google не стал подключаться к информационной системе с Единым реестром запрещённой информации, однако сумел договориться с Роскомнадзором. Источник газеты отметил, что важнее не формальное подключение к реестру, а фактическое удаление ссылок.

Напомним, в начале декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за то, что компания не подключилась к реестру сайтов. Позже в ведомстве заявили, что в действующий в России закон «Об информации» могут внести изменения ради блокировки Google.

Требование о подключении к реестру для всех поисковых систем вступило в силу в сентябре этого года. В Роскомнадзоре подчёркивали, что «Яндекс» и Mail.ru подключились к нему.