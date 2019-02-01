Google заплатил Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей

Компания Google оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за отсутствие подключения к реестру запрещённой информации для фильтрации поисковой выдачи, со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского пишет «Интерфакс».

«Google оплатил штраф, вынесенный по административному делу, деньги поступили на счета Роскомнадзора», — сказал Ампелонский.

Он уточнил, что у американского IT-гиганта было время для оплаты штрафа до 20 февраля.

Напомним, закон, обязывающий поисковики подключиться к Единому реестру запрещённой информации, вступил в силу 26 сентября 2018 года. Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний «Google, LLC», ООО «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру». Все операторы, кроме Google, произвели подключение и выполняют требования законодательства. Регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требования о подключении к системе ФГИС и оштрафовал её за неисполнение этих требований на 500 тысяч рублей. Google не стала обжаловать это решение.

15 января Роскомнадзор направил повторное требование компании Google о подключении в течение 30 рабочих дней к ФГИС, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, добавив, что проведёт повторную проверку в конце февраля и в случае неисполнения требований вновь составит протокол и оштрафует компанию.