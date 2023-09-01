Голубоглазая красавица-полицейская из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Леди в погонах — 2023»

Сотрудница ППС Ангелина Канылина из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Леди в погонах — 2023», который приурочен к 100-летнему юбилею со дня основания патрульно-постовой службы полиции России.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, основная цель мероприятия — рассказать жителям Среднего Урала о людях этой нелёгкой профессии, которые каждый день выходят оберегать покой законопослушных граждан на улицах наших городов. Этим непростым делом наравне с мужчинами занимаются и представительницы прекрасного пола.

Известно, что Ангелина — коренная тагильчанка и несёт службу в мобильном взводе роты № 1 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД «Нижнетагильское». В 2022 году закончила РГПУ по специальности «педагогическое образование». В органах внутренних дел проходит службу с 2021 года. В патрульно-постовой службе — 2 года. Как говорится на сайте конкурса, Ангелина — творческий человек, увлекается танцами, пением и очень любит свою работу. Чтобы проголосовать за Ангелину, нужно перейти по ссылке и нажать на сердечко.

«Леди в погонах, принимающие участие в конкурсе, умеют не только метко стрелять из табельного оружия и демонстрировать задержания вооружённых преступников, но и успешно справляться с семейными обязанностями. В некотором роде это универсальные бойцы системы МВД. Призываю земляков не остаться равнодушными и проголосовать за наиболее достойных представительниц ППСП свердловского гарнизона полиции», — отметил полковник Валерий Горелых.

Всего в конкурсе заявлено 24 участницы, голосование продлится с 1 по 22 сентября включительно. Победительницей станет девушка, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосовании на сайте.