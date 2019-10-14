Голоса жителей Нижнего Тагила о переименовании остановки «Современник» разделились поровну. Комсомольцы обвинили мэрию в накрутке счётчика

Администрация Нижнего Тагила подвела итоги онлайн-голосования на сайте города по предложению Нижнетагильского городского совета ветеранов ВЛКСМ переименовать остановку «Современник» по проспекту Ленина в «Комсомольскую площадь». За полторы недели 706 человек поддержали идею комсомольцев, ещё 788 выступили против.

В совете ветеранов ВЛКСМ считают, что голоса против смены названия остановки «подкрутили» модераторы сайта.

«Мы следили за ходом голосования. Есть подозрение, что оно проходило искусственно. Голоса “против” всегда чуть-чуть превышали “за”. Например, днём 20 человек голосуют за инициативу, а ночью 25 человек голосуют против. Может, испугало, будто бы мы хотим возвращения в коммунистическое прошлое? Но здесь нет ничего политического. Это дань уважения комсомольцам, памятник которым стоит на площади», — поделился мнением с ИА «Все новости» глава совета ветеранов ВЛКСМ Валерий Алиев.

Собеседник добавил, что итоги голосования совет ветеранов обсудит на ближайшем собрании, посвящённом дню рождения ВЛКСМ.

Напомним, что на старте народного референдума счётчик разрешал проголосовать с одного устройства неограниченное количество раз. После публикации заметки АН «Между строк» этот баг был исправлен.

С инициативой переименовать остановку «Современник» в «Комсомольскую площадь» коммунисты выступили в начале октября. По мнению председателя совета Валерия Алиева, сегодняшний «Современник» давно потерял свои функции. Вместо фильмов здесь уже много лет проходят выставки и ярмарки. Комсомольская площадь получила современное название в 1986 году. Решение принял горисполком. За пять лет до этого в центре площади открыли памятник первым тагильским комсомольцам, поэтому переименование выглядело логичным.

В пресс-службе городской администрации добавили, что итоги голосования отправят на рассмотрение замглавы по соцполитике Валерию Сурову.