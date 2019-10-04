В Нижнем Тагиле предложили переименовать остановку «Современник» в «Комсомольскую площадь»

Нижнетагильский городской совет ветеранов ВЛКСМ предложил переименовать остановку «Кинотеатр "Современник"» по проспекту Ленина в «Комсомольскую площадь». По мнению председателя совета Валерия Алиева, сегодняшний «Современник» давно потерял свои функции. Вместо фильмов здесь уже много лет проходят выставки и ярмарки.

«Поэтому мы предлагаем дать остановке имя самой площади — Комсомольская. Это выглядит логичным даже с технической точки зрения. Поэтому на одной из встреч передали наше предложение вице-мэру Валерию Сурову», — сказал ИА «Все новости» Валерий Алиев.

Площади около кинотеатра «Современник» название «Комсомольская» было присвоено в 1986 году исполком Нижнетагильского городского совета народных депутатов. За пять лет до этого в центре площади открыли памятник первым тагильским комсомольцам, поэтому переименование выглядело логичным. Этим же документом две улицы на Вагонке получили таблички с именами Александра Бобкова и Александра Басова — людей, которые основали и возглавили комсомольское движение в Нижнем Тагиле.

В мэрии Нижнего Тагила решили не спешить с переименованием остановки и спросить мнение горожан. На официальном сайте Нижнего Тагила опубликован опрос, где любой желающий может проголосовать до 13 октября.

«Результаты отправят на рассмотрение замглавы Валерия Сурова, и будет коллегиальное решение. В любом случае, это долгий процесс, нужно соблюсти все технические процедуры, внести изменения в карты и справочники», — пояснили изданию в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что счётчик разрешает проголосовать с одного устройства неограниченное количество раз, что делает данный электронный референдум весьма условным. На момент написания заметки большинство проголосовавших высказались против переименования.

UPD: после нашей публикации администраторы официального сайта мэрии исправили баг с голосованием.