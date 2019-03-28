«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных средств в аффилированные структуры

Эксперты движения «Голос», проанализировавшие расходы парламентских партий за 2005–2017 годы, заявили, что представленные в российском парламенте партии зачастую выводят полученные из бюджета деньги в аффилированные с ними или их руководителями структуры, пишут «Ведомости».

Так, «Единая Россия» за 13 лет отчиталась о 7,7 миллиарда рублей, уплаченных её подрядчикам и кредиторам. ЛДПР за пять лет перевела 839,8 миллиона рублей предпринимателю Даниилу Бондарю за «размещение информационных материалов». «Справедливая Россия» перечислила 108 миллионов рублей аффилированному с ней фонду «на благотворительную деятельность», а КПРФ потратила почти 700 миллионов рублей на свой телеканал «Красная линия» и газету «Правда».

Представители КПРФ и «Единой России», комментируя доклад «Голоса», подчеркнули, что все траты бюджетных средств были в рамках закона. Оставшиеся две парламентские партии от комментариев воздержались.

Представленные в парламенте партии получают из бюджета выплаты, рассчитанные исходя из полученных ими на выборах голосов. Стоимость одного голоса избирателя с 2007 года выросла более чем в 30 раз — с 5 до 152 рублей. Последний на настоящий момент раз стоимость голоса избирателя на парламентских выборах повышалась в конце 2016 года.