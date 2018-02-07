Голодец назвала бедность россиян главным препятствием для роста экономики страны

Вице-премьер России Ольга Голодец назвала низкие доходы населения основным препятствием для экономического роста страны, пишет «Коммерсантъ».

Как заявила вице-премьер на Неделе российского бизнеса в Москве, бедность граждан также негативно влияет и на развитие спроса. В связи с этим, отметила Голодец, в ближайшее время главной задачей для России станет повышение доходов. Вице-премьер уверена, что если ситуация не изменится, то экономику России ждут проблемы.

«Не будет если изменён тот тренд [по падению доходов], который у нас сегодня обозначился начиная с 2014 года, будут серьёзные сложности с развитием экономики», — заявила Ольга Голодец.

Она уточнила, что правительство уже принимает меры по росту доходов — в частности, решено поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, также введены меры поддержки семей с детьми.

Ранее сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. С этого года МРОТ устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9489 рублей), а с начала 2019 года — в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего зафиксированному МРОТ.