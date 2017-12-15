Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, пишет «Интерфакс».

Минимальный размер оплаты труда устанавливает федеральный закон, который принимается раз в год. С 1 января 2018 года МРОТ составит 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

В том случае, если величина прожиточного минимума в целом по России за II квартал предыдущего года ниже его величины за II квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда не уменьшается.

В мае текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Соответствующий законопроект подготовили Минтруд, Минфин и Минэкономразвития.