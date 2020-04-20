Голикова: основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации

В России зафиксировано 285 очагов заболевания коронавирусом, среди них есть социальные учреждения, а основная доля приходится на медицинские организации, заявила «Интерфаксу» вице-премьер Татьяна Голикова. В этих очагах заболевания в общей сложности находятся 4,7 тысячи россиян под меднаблюдением и те, у кого подтверждён диагноз «коронавирус», сказала Голикова на совещании у президента Владимира Путина по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

По её словам, основной удельный вес среди очагов приходится на медицинские организации, кроме того, среди очагов есть стационарные организации социального обслуживания и другие. Вице-премьер добавила, что распространение заболевания в стране в настоящее время носит характер местного.

«Наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что есть очаги. В Республике Коми, о которой мы неоднократно говорили, Республике Саха (Якутия), Мурманской области», — сказала Голикова.

На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».