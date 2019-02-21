Голикова оценила реализацию предложений Путина в 80 млрд рублей

На социальные льготы, которые предложил ввести президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд рублей, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в 2020 году сумма затрат будет больше.

«По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по социальному блоку, оценивается порядка 80 млрд рублей. Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растёт контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом»,— рассказала вице-премьер.

Напомним, накануне в послании Федеральному собранию глава государства озвучил несколько мер социальной поддержки граждан: в частности, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью будут повышены с 5,5 до 10 тысяч рублей. Помимо этого, Путин предложил с января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребёнка.