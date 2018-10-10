Гниющие водоросли из питьевого водоёма Нижнего Тагила могут появиться и в городском пруду

Черноисточинский пруд, вода из которого поступает в квартиры жителей Вагонки и Гальянки, зацвёл с новой силой, пишет экологический активист Андрей Волегов на своей странице в Facebook. Сейчас гниющие сине-зелёные водоросли, по его словам, угрожают уже и городскому Тагильскому пруду.

«Вся "зелень", скопившаяся у гидротехнических сооружений Черноисточинского пруда, вытекает через реку Исток и движется в Тагильский пруд, в который недавно ЕВРАЗ НТМК внёс хлореллу и запустил мальков рыбы. Ещё один пруд вокруг Нижнего Тагила подвергнется цветению, что стало уже заметно в этом году. Вода течёт, время идёт… Вопрос будет поставлен и рассмотрен на заседании межведомственной комиссии 31 октября», — написал Андрей Волегов в Facebook.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Последние анализы проб, взятые для исследования специалистами нижнетагильского отделения Роспотребнадзора, показали повышенную окисляемость. Это, по мнению Волегова, является показателем того, что водоём уже не способен к самовосстановлению.

В мэрии надеются, что улучшить качественные показатели воды позволит экологическая реабилитация водоёма. Сейчас Нижний Тагил принимает участие в реализации комплексного плана по спасению Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, который был утверждён свердловским губернатором в конце 2016 года. Проекты по реабилитации водоёмов в ближайшее время изготовит екатеринбургское НПП «Проект стройкомплекс».

Также тагильская мэрия рассчитывает заключить в следующем году на 14 лет концессионное соглашение о модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Его основными объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды — они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Предполагается, что концессионер инвестирует более 12 миллиардов рублей, а заработает свыше 16 миллиардов рублей.