«Гнались за ними от самого “Металлург-Форума”». Источник АН «Между строк» рассказал детали страшного ДТП, в котором погибли 5 человек 

Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, в котором погибли пять человек. Напомним, в ночь на 15 августа автомобиль Hyundai Accent, за рулём которого находился 16-летний подросток, на большой скорости врезался в машину скорой помощи.

По информации источника АН «Между строк», иномарка уходила от погони, которая началась около СОК «Металлург-Форум» после требования сотрудников ГИБДД остановиться. Во время попытки уйти от преследования водитель Hyundai Accent многократно нарушал ПДД, двигался на большой скорости. По информации источника, сотрудники ГИБДД не стреляли по колёсам преследуемой машины. Погоня закончилась на перекрёстке улиц Газетной и Октябрьской Революции, когда легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в выезжающую с городской станции «Газель» скорой помощи. Скорость движения Hyundai Accent в момент аварии была около 170 км/ ч.

В салоне легковушки вместе с несовершеннолетним водителем находились ещё четыре пассажира: трое 16-летних подростков (два парня и девочка) и их 18-летний знакомый. Никто из пассажиров машины не был пристёгнут ремнями безопасности. После мощного удара автомобиль Hyundai получил сильные повреждения и загорелся. Сотрудники ГИБДД, преследовавшие злоумышленников, вызвали скорую помощь, пожарных и попытались потушить автомобиль огнетушителями. Только один из пассажиров, сидевший за водителем, смог выжить. Сейчас он находится в больнице.

Машина скорой помощи также получила серьёзные повреждения, от удара она перевернулась и снова встала на колёса. В салоне «Газели» не совместимые с жизнью травмы получила 45-летняя фельдшер Ирина Зентерекова, которая вскоре после госпитализации скончалась в больнице. Кроме неё, травмы получил 48-летний водитель скорой помощи Николай Леонов. Сейчас мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Автомобиль Hyundai Accent принадлежит родителям водителя-подростка. Как утверждает источник, и мать, и отец в разное время также были лишены водительских прав за грубые нарушения ПДД. В день аварии они находились дома, а сын взял ключи от автомобиля без спроса. По предварительным данным, водитель и пассажиры иномарки находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам спасателей, в Hyundai обнаружили банные принадлежности. Вероятно, компания возвращалась с отдыха в сауне и была пьяна.

«Скончавшийся юноша водительского удостоверения на право управления транспортным средством не имел. Его семья состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Родители три раза привлекались по статье 5.35 КоАП РФ за самовольный уход несовершеннолетнего сына и за ненадлежащий контроль по исполнению обязанностей в части обучения подростка, — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. — Наличие или отсутствие в крови водителя Hyundai алкоголя установит экспертиза. Сейчас инспекторы ДПС анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, как долго лихач на иномарке находился за рулём, маршрут его передвижения и скоростной режим. Собранные по данному ЧП материалы полиция направила для дальнейшего расследования в органы СКР, где и будут установлены более подробные и точные обстоятельства смертельной аварии», — резюмировал полковник Горелых.

Следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).