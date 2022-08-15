В прокуратуре рассказали подробности жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, в котором погибли 5 человек

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и фельдшер скорой помощи. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета по Свердловской области.

По предварительной информации, 15 августа около 02:55 16-летний водитель Hyundai Accent, двигавшийся по улице Октябрьской Революции со стороны улицы Газетной, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который ехал по улице Газетной на разрешающий сигнал светофора.

Погибшая в аварии 45-летняя Ирина Зентерекова работала фельдшером 16 лет и в ту ночь спешила на вызов.

«Машина скорой перевернулась и снова встала на колёса. Передний мост у неё полностью вылетел. Погибла наш фельдшер. Когда переворачивалась, её ещё дополнительно прижало, — рассказал E1.RU главный врач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов. — Врачи боролись за жизнь Ирины Валерьевны. Её сразу же повезли в стационар с клинической смертью, но травмы оказались несовместимы с жизнью: сочетанная черепно-мозговая травма».

У фельдшера остался 24-летний сын. В ДТП пострадал и водитель скорой помощи — 48-летний Николай Леонов, который на данный момент госпитализирован в состоянии средней тяжести. По словам спасателей, в иномарке были обнаружены банные принадлежности. Вероятно, компания подростков, за рулём которой был 16-летний водитель без прав, возвращалась из сауны. По данным СМИ, молодые люди в иномарке учились в одной школе на Старателе.

По данному происшествию следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

В настоящее время по уголовному делу выполняется сбор доказательств — проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, в ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по предотвращению таких обстоятельств.