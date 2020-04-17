Главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

Временно исполняющие обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба и губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступают против обустройства в Шиесе мусорного полигона, пишет «Интерфакс».

«Любой проект, который может нанести вред экологии любого субъекта любой страны, не должен иметь право на существование», — сказал Уйба.

По его словам, он обсудил проблему с Цыбульским и тот ответил, что категорически против этого проекта. По словам Уйбы, в сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты.

«Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла, — это безопасность человека и природы», — подчеркнул Уйба.

Напомним, президент Владимир Путин сменил руководство Архангельской области и Коми 2 апреля, прежние главы регионов Игорь Орлов и Сергей Гапликов подали в отставку по собственному желанию. С октября 2018 года в обоих регионах продолжались длительные протесты против проекта на станции Шиес. В конце 2019 года стало известно, что Шиес из-за протестов временно исключили из списка мест, куда планируется вывозить московский мусор. Ранее планировалось, что мусор попадёт в Шиес уже в 2020 году и далее его будут размещать по 0,5 млн тонн в год в течение 20 лет.